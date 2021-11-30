В Петербурге городской транспорт в новогоднюю ночь будет работать в режиме обычного выходного дня, то есть, метро закроется в полночь. В Смольном решение не устанавливать круглосуточный режим работы как в прежние годы аргументируют тем, что из-за ситуации с коронавирусом в этом году в центре не планируется массовых мероприятий.

В то же время власти горда оговорились, что не собираются и перекрывать Невский проспект, либо ограничивать подходы к Дворцовой площади. С 27 декабря в петербургских магазинах и общепите будут требовать для входов коронавирусные QR-коды. Без них же не возможно будет заселиться и в гостиницы Петербурга.

