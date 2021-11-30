Сильный ветер в Москве повалил несколько десятков деревьев

Городские службы работают в усиленном режиме.

Экстренные службы оперативно распиливают поваленные деревья и вывозят их с территории московских дворов и улиц, сообщают в комплексе городского хозяйства. В некоторых местах стволы повредили припаркованные рядом автомобили, точное количество которых не уточняется. Есть ли пострадавшие, не сообщается. Тем временем на вход закрыли несколько столичных парков культуры и отдыха, в том числе «Царицыно», «Сокольники», «Таганский», парк имени Горького и другие. Когда они снова станут доступны для посещения, неизвестно.

Из-за порывов ветра до 20 м/с в районе Воробьевых гор остановили московскую канатную дорогу. Двери закрыл и столичный зоопарк. Тем временем департамент транспорта Москвы предупреждает о резком похолодании и гололедице. Местами на дорогах уже образовались 7-балльные пробки. Вечером ситуация может ухудшиться и достигнуть 9 баллов. Коммунальные службы приступили к обработке дорог и тротуаров. Как сообщает агентство ТАСС, московские аэропорты работают в штатном режиме.

Скорость ветра местами может достигать 25 метров в секунду. По данным синоптиков, непогода сохранится в столице до конца суток.