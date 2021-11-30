Вашингтон обеспокоен передвижением российских войск рядом с украинской границей

Это заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Российская военная активность у границы с Украиной станет темой сегодняшней встречи министров иностранных дел стран НАТО

Между тем, генсек Йенс Столтенберг напомнил, что НАТО гарантирует коллективную безопасность только членам альянса, но не странам-партнерам, включая Украину

Президент России Владимир Путин в свою очередь пообещал дать зеркальный ответ, если на Украине будут размещены ракетные системы, потенциально угрожающие Москве. Путин добавил, что разработка гиперзвукового оружия это ответ на действия НАТО. Он также добавил, что о вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года, но этого не произошло.