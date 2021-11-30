Глава Moderna признал, что действующие вакцины от ковида могут быть менее эффективны против штамма омикрон

Глава американской компании Moderna допустил, что нынешние вакцины от коронавируса могут оказаться не слишком эффективными при борьбе с недавно выявленным штаммом омикрон. Российские разработчики препаратов от ковида с этим не согласны.

Быстрое распространение в Южноафриканской республике новой разновидности вируса и большое количество мутаций в гене белка говорят о необходимости изменения уже выпущенных вакцин. Об этом сказал главный исполнительный директор компании Moderna Стефан Бансель. По его мнению, уйдут целые месяцы на производство препаратов, которые смогут справиться со штаммом омикрон. Специалист высказал своё мнение газете Financial Times. Он добавил, что новые вакцины в компании уже разрабатывают. Между тем директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург утверждает, что созданные там препараты «Спутник» и «Спутник лайт» эффективны против нового штамма.

При этом разработку модификации «Спутника» под омикрон уже начали, экспериментальная работа по получению вакцины займет не больше 10-ти дней, еще около 50 уйдёт на разрешение от Минздрава, отметил Гинцбург. В свою очередь глава Российского фонда прямых инвестиций полагает, что исследования эффективности препарата к новому штамму займут три недели. Такой срок Кирилл Дмитриев озвучил в эфире телеканала CNBS.

Наибольшее число инфицированных штаммом омикрон выявлено в ЮАР. За последнюю неделю там заразилось несколько тысяч человек, сообщает агентство ТАСС. Первые случаи заражения новым штаммом отмечены также в ряде стран Европы, а также США, Канаде и Японии.