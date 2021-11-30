Бывшего схиигумена Сергия признали виновным в призывах к суициду, самоуправстве и нарушении права на свободу совести

Судья Измайловского суда Москвы Андрей Седышев признал бывшего схиигумена Сергия виновным в призывах к суициду, самоуправстве и нарушении права на свободу совести. Наказание подсудимому еще не назначено. Сам Сергий не признает себя виновным. Его адвокаты попросили суд вынести оправдательный приговор.

В прениях сторон гособвинитель потребовал для бывшего схиигумена четыре года колонии общего режима.

