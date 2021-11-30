Столтенберг: НАТО гарантирует коллективную безопасность только стран, входящих в альянс, но не партнеров

НАТО гарантирует коллективную безопасность только стран, входящих в альянс, но не партнеров, в частности, Украины, — заявил генсек североатлантического блока Йенс Столтенберг. Военная активность России вблизи украинских границ будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран НАТО. Она открывается сегодня в Риге.

Президент Владимир Путин сегодня выразил надежду, что до угроз в адрес России не дойдет. Он назвал красной линией появление на Украине ударных комплексов, угрожающих России и назвал разработку гиперзвукового оружия ответом на действия НАТО