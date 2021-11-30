США предупредили, что любая агрессия со стороны России в адрес Украины приведет к серьезным последствиям

Любые эскалационные действия со стороны Москвы вызовут озабоченность Соединенных штатов, рассказал госсекретарь Энтони Блинкен, и за этим последует серьезная реакция. Он также назвал нынешние передвижения российских войск необычными. В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне отметил, что нет никакой ясности относительно намерений России, зато совершенно очевидна концентрация военных и военной техники на границе с Украиной. По словам западных официальных лиц, только в мае на границе насчитывалось около 100 тысяч российских солдат.

Между тем, министры иностранных дел стран НАТО сегодня проведут саммит, в рамках которого будет обсуждаться именно вопрос о передвижении российских войск. Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба, сообщил, что намерен обсудить совместные действия в сфере безопасности. А само приглашение на встречу Киев рассматривает как сигнал поддержки Украины в противостоянии с Россией.

В Кремле неоднократно заявляли, что передвижение российских войск по территории страны не должны волновать Европу, поскольку они не несут угрозы.

США окружили Россию военными базами и нагнетают истерию у ее границ, считает глава МИД РФ Сергей Лавров: «То, что нас обвиняют в учениях, проводимых Вооруженными силами России на своей собственной суверенной территории, те страны, которые стягивают на наши границы в том числе войска и военную технику в огромных количествах из-за океана, и то, что Соединенные Штаты обложили нас со всех сторон своими военными базами, это уже, наверное факты, которые любому школьнику известны.» По словам министра, голословные заявления западных партнеров «сыплются как из рога изобилия», но ни одного доказательства представлено не было.