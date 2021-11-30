В Греции ввели штраф для непривитых людей старше 60 лет

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сегодня объявил обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для всех граждан возрастом 60+. Пожилые люди должны получить первую дозу прививки не позднее середины января следующего года, в противном случае им придется платить по 100 евро штрафа ежемесячно. В ноябре из-за сложной эпидобстановки в стране уже запретили всем невакцинированным посещать рестораны, кинотеатры, музеи и спортзалы.

Это связано с резким ростом числа заболевших и сохраняющейся высокой смертностью населения. Ранее стало известно, что наказывать непривитых хотят и в Австрии. Законопроект предусматривает штраф более 7 тысяч евро за отказ привиться после двух уведомлений о необходимости это сделать. Альтернативой денежной санкции в Вене предлагают месяц тюрьмы. Рассмотрение документа может начаться уже в начале декабря.

В Кремле заверили, что применять санкции к непривитым гражданам пока не планируют.