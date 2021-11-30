Более 63 тысяч человек остается без света в Крыму из-за непогоды – дождя и сильного ветра

У берегов Ялты повреждены шесть судов. Жители Крыма сообщают в социальных сетях о поваленных деревьях, упавших рекламных конструкциях и фонарных столбах. В разных районах полуострова травмы получили шесть человек.
2021-11-30T14:33:33+03:00
2021-11-30T14:55:06+03:00
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14:33, 30 ноября 2021
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