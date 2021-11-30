Власти Греции ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан старше 60 лет

Тем, кто не успеет сделать прививку до 16-го января, грозит штраф 100 евро в месяц, – сообщил на заседании правительства премьер-министр Кириакос Мицотакис. По его данным, новый штамм омикрон пока не выявлен в Греции, однако рождественские праздники могут стать причиной распространения коронавируса.

Тем временем в Австрии предложили штрафовать на 7 тысяч евро за отказ от вакцинации. Соответствующий закон может вступить в силу в начале будущего года.

В России ничего подобного вводить не планируется, – заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.