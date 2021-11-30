Депутат Госдумы Валерий Рашкин обратился в Тверской районный суд Москвы с иском к Государственной Думе

и председателю профильной думской комиссии Отари Аршбе из-за несоблюдения его права на защиту, сообщил «Эху» секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

«Адвокаты Валерия Федоровича подали в Тверской районный суд иск к председателю думской комиссии по этике Отари Аршбе в связи с тем, что обсуждение в Госдуме «дела лося» и вопроса о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности проходило с нарушением его прав, в том числе права на юридическую защиту», — рассказал он.

По словам С.Обухова, «Рашкин обращался в Госдуму с официальной просьбой допустить адвокатов на рассмотрение всех вопросов, но ему было в этом отказано». «Причем это официально написал Аршба, хотя федеральное законодательство и Конституция гарантируют право на защиту. При этом на всей процедуре были представители обвинения. В том числе Генпрокурор представлял свои выводы как свершившийся факт, как обвинительное заключение. В итоге Рашкину не была дана возможность ответить на это с использованием профессиональных адвокатов», — подчеркнул он.

С.Обухов добавил, что по делу о незаконной охоте Рашкина работают трое следователей по особо важным делам и 10 простых следователей.

В октябре 2021 года полицейские остановили в Саратовской области машину депутата, в багажнике которого они нашли убитого лося. Позже Рашкин признался в убийстве животного. 25 ноября Госдума дала согласие на снятие с него неприкосновенности.