Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию, что за новой агрессией против Украины последует серьезный ответ

США крайне озабочены ситуацией, – подчеркнул Блинкен. Россия и ее военная активность вблизи украинских границ станет основной темой встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге. Генсек НАТО Йенс Столтенберг впервые публично назвал власти России «российским режимом».

Он добавил, что считает внешнюю политику Москвы агрессивной, а внутреннюю – угнетающей.

В МИДе России сегодня заявили, что Москва не провоцирует эскалации на Украине. Действия России носят сугубо оборонительный характер, – подчеркивают дипломаты.