Австрийские власти планируют ввести штрафы до 7 тысяч евро за отказ от вакцинации

Об этом говорится в проекте закона, который поступил на рассмотрение в местный парламент.

Пока речь идёт только о законопроекте, который подготовило правительство страны, — сообщает издание Kronen Zeitung. И в нем говорится про ступенчатую систему штрафования: сначала отказника вызовут на вакцинацию, если он ее пропустит, то приглашение придёт ему снова через месяц; наконец при третьем отказе его оштрафуют на 3,5 тысячи евро или посадят в тюрьму на 4 недели. И только в следующие разы такому человеку грозит штраф более чем в 7 тысяч евро или лишение свободы на 6 недель. Исключение коснётся только тех, у кого есть медицинские противопоказания.

Связано это с тем, как уже напоминает, Wiener Zeitung, что не все австрийцы следуют рекомендации к обязательной вакцинации, её вводят с февраля следующего года. Канцлер Александр Шалленберг обвинил антиваксеров в распространении слухов и непроверенной информации.

Газета Die Presse обращает внимание на то, что пока речь идёт о законопроекте, который ещё будет меняться при обсуждении в австрийском парламенте. И добавляет, что действовать он будет три года, начиная с ближайшего февраля.

Сейчас в Австрии действует локдаун из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом. Ожидается, что его ослабят с середины декабря, но это коснётся только тех, кто был полностью вакцинирован.