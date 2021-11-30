В шахте Листвяжная в кемеровской области могут произойти новые взрывы

В некоторых точках продолжается пожар. На поверхность удалось поднять тела 11 погибших. Всего жертвами трагедии стал 51 человек. Около 100 пострадали. Врио главы МЧС Александр Чуприян сказал, что пока неизвестно, когда завершится поисковая операция.

Бурение скважин на шахте для обеспечения безопасности поисковых работ займет около недели, – сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Взрыв метана произошел на шахте Листвяжная на минувшей неделе. По факту ЧП было возбуждено два уголовных дела. Арестованы пять человек, в том числе два руководителя шахты.