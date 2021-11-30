За сутки в Петербурге выпала треть месячной нормы осадков

Власти уверяют, что чистят снег в полную силу, но город продолжает стоять в пробках.

Власти Петербурга обещали к утру подмести все дороги и сформировать снежные валы для дальнейшего вывоза снега, однако сервис яндекс-пробки оценивает городские заторы на 8 баллов из десяти. С ночи на улицах работает порядка тысячи единиц спецтехники, а подготовку к уборке комитет по благоустройству Петербурга анонсировал минувшим вечером, правда тогда метель уже началась. К обеду чиновники отчитались, что вывезли около 8 тысяч кубометров снега. При этом, горожане продолжают ощущать последствия непогоды: передвигаться по Петербургу сложно не только на автомобиле, но и пешком.

Так корреспондент «Эха», по пути в редакцию не встретил ни одного дворника: тротуары возле магазинов чистили сами владельцы. Кроме того из-за снега не смогли развести Литейный мост, в итоге на Неве встало судно. Несколько поездов остановились на северо-востоке от города, также на час опоздала «Ласточка». Максимальную скорость движения на ЗСД опустили до 70 километров в час.

По состоянию на 9 утра в Петербурге выпало 16 мм осадков, снег в городе продолжится в течение дня.