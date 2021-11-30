В Крыму ураганный ветер оставил без света почти 60 тысяч человек, электричества в домах нескольких тысяч жителей нет до сих пор. Не менее шести человек получили травмы из-за природной стихии. Синоптики ожидают нового ухудшения погоды в регионе во второй половине дня.

Пострадавшие есть в Севастополе, Алуште, Ялте. На людей падали деревья или сорванные ураганным ветром крыши домов. В Ялте из-за природной стихии повреждены несколько судов, одно ушло под воду, ещё пять сорвало с якоря. В городе травмы получили в том числе 16-летний подросток и двое пожилых людей, сообщили в МЧС. В Симферополе очень сильный ветер повредил крыши нескольких школ и детского сада. Фотографии последствий природной стихии — повреждённые автомобили, рухнувшие рекламные конструкции появились в соцсетях. В Керченском проливе до сих пор десятки судов ждут своей очереди, чтобы пройти его, до этого там судоходство из-за урагана было остановлено.

В Симферополе и нескольких районах Крыма около 60 тысяч жителей полуострова вчера вечером остались без электроснабжения. Его начали восстанавливать ночью. Сейчас света нет в домах примерно 4х тысяч человек, отчитались в пресс-службе Крымэнерго. На территории полуострова действует сразу несколько штормовых предупреждений. Спасатели, по словам представителя МЧС Крыма Виталия Ватраса, готовы к ухудшению погоды.

В Крыму тем временем ждут нового урагана. Власти просят жителей полуострова по возможности на улицу не выходить.

Глава Крыма Сергей Аксёнов заверил, что сил и средств для ликвидации последствий на полуострове достаточно. Размер ущерба, нанесённый природной стихией, пока не известен.