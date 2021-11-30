Мобильные операторы «Вымпелком», «Мегафон», МТВ и «Теле2» перестали подключать новых абонентов к безлимитному интернету, – сообщает издание «Форбс». По словам экспертов, услуга невыгодна операторам. Абоненты расходуют большой объем трафика на фоне растущей нагрузки на сеть. Ограничение не коснется действующих абонентов актуальных тарифов.