Мобильные операторы «Вымпелком», «Мегафон», МТВ и «Теле2» перестали подключать новых абонентов к безлимитному интернету, – сообщает издание «Форбс». По словам экспертов, услуга невыгодна операторам. Абоненты расходуют большой объем трафика на фоне растущей нагрузки на сеть. Ограничение не коснется действующих абонентов актуальных тарифов.
2021-11-30T13:33:11+03:00
2021-11-30T13:40:30+03:00
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13:33, 30 ноября 2021
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