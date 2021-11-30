Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин попал в больницу

Ему делают плановую глазную операцию. Вероятно, в течение недели он вернется к работе, – сообщает РИА со ссылкой на источник в московском горкоме КПРФ. Ранее стало известно, что Рашкин подал иск к Госдуме и председателю думской комиссии по мандатным вопросам Отари Аршбе из-за недопуска адвокатов на заседание, во время которого Рашкин был лишен неприкосновенности. Напомним, депутата подозревают в незаконной охоте.

В КПРФ официально не комментируют информацию об иске.