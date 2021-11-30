Руководитель Moderna признал, что действующие вакцины от ковида могут быть менее эффективны против штамма омикрон

Руководитель американской компании Moderna Стефан Бансель признал, что действующие вакцины от коронавируса могут быть менее эффективны против штамма омикрон. Об этом он сказал в интервью Financial Times. Новый штамм обнаружили в Южной Африке, Ботсване и Гонконге. Первые случаи заражения выявлены в Европе, Канаде и США.