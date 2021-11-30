Прокуратура потребовала взыскать более 12 миллиардов рублей с автодилера «Рольф» и его основателя Сергея Петрова

Иск принял к производству Химкинский городской суд, – сообщает агентство Интерфакс. «Рольф» с иском не согласен. В пресс-службе компании отметили, что дилерские центры продолжают работать в штатном режиме.

Ранее гендиректор Светлана Виноградова сообщила, что судебные приставы заблокировали один из счетом «Рольфа» в рамках расследования дела в отношении основателя компании Сергея Петрова и других топ-менеджеров. Петрова обвиняют в незаконном выводе за границу 4-х миллиардов рублей. Бизнесмен связал уголовное преследование с попыткой рейдерского захвата компании.