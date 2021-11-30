Дерипаска и Набиуллина после длительной заочной полемики вступили в прямую дискуссию на форуме «Россия зовет»

Бизнесмен Олег Дерипаска и глава Центробанка Эльвира Набиуллина после длительной заочной полемики вступили в прямую дискуссию на форуме «Россия зовет». Миллиардер снова раскритиковал политику ЦБ за повышение ставок. Он уверен, что в этом случае роста предложений не будет. Набиуллина в ответ заявила, что кредит – это дополнение к акционерному капиталу, и если бизнес не вкладывает в инвестиции заработанную прибыль, то проблема, вероятно, в другом, не только в процентных ставках.

Дерипаска ранее публично заявлял о том, что Центробанк наделен слишком большими полномочиями и не справляется с ролью мегарегулятора. В июне бизнесмен назвал безумием повышение ставки ЦБ до 5,5%, – напоминает РБК.