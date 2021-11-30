В нью-йоркском суде открылся уголовный процесс по делу против многолетней соратницы финансиста Джеффри Эпштейна Гилейн Максвелл, которую обвиняют в пособничестве в вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией. Первые показания перед жюри присяжных дал пилот, управлявший самолетом Эпштейна — на частном борте финансиста летали политики и миллиардеры, включая Билла Клинтона.

Сторона обвинения решила начать не с показаний жертв Джеффри Эпштейна — а на судебном процессе против Гилейн Максвелл выступят четыре девушки, а с допроса пилота, который работал на финансиста с 1991 по 2019 год — пока Эппштейн не был арестован в Нью-Йорке и заключен под стражу, где несколько месяцев спустя покончил с собой в камере. Пилот описал характер отношений между Эппштейном и Гилейн Максвелл — дочерью английского медиамагната и светской львицей, которой грозит до 70 лет лишения свободы за пособничество в вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией, включая девочек в возрасте 14 лет. По словам свидетеля, отношения между Эппштейном и Максвелл походили на отношения пары.

Прокуроры назвали Гилейн Максвелл сообщницей в преступлениях Эпштейна, заявив, что она сексуально эксплуатировала девушек и девочек и «подавала» их своему партнеру. Защита назвала Гилейн Максвелл «козлом отпущения» в деле против Джеффри Эпштейна. На своем частном самолете, получившем прозвище «Лолита Экспресс», Эппштейн перевозил между своими виллами в США и на частном острове на американских вирджинских островах, не только несовершеннолетних, но и своих высокопоставленных друзей — от бывшего президента США Билла Клинтона до президента Гарварда и бывшего министра финансов Ларри Саммерса, до актера Кевина Спейси.

Процесс по делу против Гилейн Максвелл продлится около шести недель.