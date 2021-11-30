Z Архив новостей новости
5 2 6 121
13:03, 30 ноября 2021

На шахте Листвяжная в Кемеровской области обнаружены места, где продолжается пожар

Это затрудняет поисковую операцию. До сих пор на поверхность удалось поднять тела 11 погибших. Всего жертвами аварии стал 51 человек. концентрация газа создает угрозу жизни спасателей, – рассказал руководитель горноспасательной части Николай Медведев.
В результате аварии на шахте пострадали около 100 человек. По факту ЧП было возбуждено два уголовных дела – о нарушении безопасности и халатности. Арестованы пять человек, в том числе директор шахты и его заместитель.  


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Кому выгодна новая провокация на Украине? Все американские президенты с 1946 года в той или иной мере придерживались концепции «сила как гарант мира»...

5 73 6 9366 08:53
Блоги

Николай Сванидзе журналист

Считаем необходимым восстановить в школьных программах Международный День памяти жертв Холокоста Заявление комиссии СПЧ по политическим правам в связи с исчезновением из школьной программы Международного Дня памяти жертв Холокоста…

5 126 6 16293 29.11
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Яблочный самострел В принципе, я их понимаю, сейчас сделать новую партию можно только в тюрьме, а Яблоко зарегистрировано, как никак. Но просиживать штаны в партии, где главная политическая идея в том, что Навальный – это враг…

5 143 6 48875 23.11
Блоги

Открытое письмо врачей противникам вакцинации Мы найдем время для того, чтобы провести вас по «красным зонам», реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц…

5 294 6 45734 24.11
Блоги

+ Снова «враги народа»: как «Мемориал» разрешили в СССР и почему хотят ликвидировать теперь Снова «враги народа»: как «Мемориал» разрешили в СССР и почему хотят ликвидировать теперь Как вопреки им небольшая группа диссидентов собирала и хранила запретные воспоминания о ГУЛАГе?..

5 36 6 6810 25.11
8читать ;смотреть
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Почему американцы задолжали $140 миллиардов за медицину Пока стоимость страховок в США растёт, а с ними растут и долги граждан. Застарелые проблемы медицины ещё долго придётся разгребать, опять же, если за них когда-нибудь возьмутся всерьёз…

5 43 6 18397 23.11
Блоги

+ Владимир Путин рассказал, что ревакцинировался назальной вакциной от коронавируса 01:09 Владимир Путин рассказал, что ревакцинировался назальной вакциной от коронавируса По словам Путина, он получил препарат в виде порошка на следующий день после ревакцинации «Спутником Лайт»...

5 102 6 20874 25.11
8читать ;смотреть
Блоги

+ В Челябинске противники вакцинации пытались прорваться в законодательное собрание 01:11 В Челябинске противники вакцинации пытались прорваться в законодательное собрание Там депутаты обсуждали федеральные законопроекты о введении системы QR-кодов…

5 85 6 17704 25.11
8читать ;смотреть
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Экономика не слушается вождя. Обвал турецкой лиры Экономика не слушается вождя. Обвал турецкой лиры Ведь бывает же так: вождь умеет вдохновлять своих подданных, напомнить им о великом прошлом. И они хотят повторения этого прошлого, чтобы страна стала великой державой. У него все получается. Кроме одного…

5 41 6 8641 26.11
8читать ;смотреть
Новости

Нескольких генералов Росгвардии, по данным газеты «Коммерсантъ», обвиняют в особо крупном мошенничестве Речь идет о четырех генералах и трех полковниках…

5 23 6 5767
Блоги

«Продолжение следует» «Новая газета»

За что убивали Магнитского Но система, которой хотел помочь Магнитский, в итоге атаковала его самого. Эта история — не частный случай…

5 118 6 30167 26.11
Блоги

Денис Проценко: Речь идёт о единственном спасении Вы — все, кто сомневается в силе прививки, рассуждает об ограничительных мерах, публично вводит своих сторонников в заблуждение, просто не имеете морального права проигнорировать наше открытое письмо…

5 192 6 55012 24.11
Блоги

Блог «Новой газеты»

Прекратите «кошмарить» образование. Открытое письмо академиков в защиту Сергея Зуева Мы просим Вас как гаранта прав и свобод гражданина взять под Ваш личный контроль судьбу конкретного человека…

5 105 6 30236 26.11
Блоги

Лилия Шевцова публицист

Чья возьмет? Усилия по формированию привлекательности России закончены. Москва демонстрирует готовность бить окна. Не удивительно, что 66% опрошенных в 14 странах говорят о своем негативном отношении к России. Но кого это в России волнует?..

5 247 6 70555 29.11
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

К 15-летию смерти Литвиненко Это убийство по всей видимости и войдет в историю как одна из главных вех эпохи Путина. Будущие поколения будут решать, что здесь правда, а что ложь…

5 58 6 23158 23.11
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Свежий политический портрет российского социума Идеологические пристрастия большей части российских граждан весьма причудливы, непоследовательны и слабо влияют на их политическое поведение…

5 77 6 26017 25.11

Популярное за неделю

Новости

В «Шереметьево» образовались огромные очереди в связи с проверкой прилетевших на ПЦР-тест Как рассказала журналист «Эха Москвы» Ольга Бычкова в эфире радиостанции, сдавать экспресс-тест заставляют сдавать даже тех, кто уже проходил перед вылетом…

5 0 6 15617
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Нет недели вокруг меня, чтобы не уезжали. Уезжают молодые. И это очень неплохие люди, как правило. Люди с достоинством вынуждены уезжать, не желая маргинализироваться или идти в лагерь. А выбор простой сейчас…

5 75 6 79892 25.11
#слушать 34:06 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3572908
«Процессы, занявшие вторые места в голосованиях»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 14 6 5513 28.11
Блоги

Александр Драган аналитик открытых данных

Ужас в Гибралтаре: как привитая на 118% территория переживает сильнейшую вспышку А теперь серьёзно. Никаких 118% привитого населения в Гибралтаре нет и не было. Это первая и главная ложь…

5 198 6 584652 24.11
Блоги

Андрей Кончаловский режиссёр

+ Памяти Градского Памяти Градского Помню, я тогда даже сказал: «Градский будет у меня не просто петь, но и сниматься в главной роли. Вы только посмотрите, какие у этого парня выразительные голубые глаза!»

5 36 6 85935 28.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9340664
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5098055

Сегодня в эфире