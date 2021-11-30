В России за минувшие сутки выявили почти 33 тысячи заражений коронавирусом

Несмотря на то, что сегодня зафиксировано минимальное количество заболевших с середины октября, смертность по-прежнему остается на высоком уровне. Число летальных исходов из-за опасной инфекции за сутки возросло до 1 229 – накануне их было на 20 меньше. Всего с начала пандемии, как сообщают в оперативном штабе, умерли уже почти 300 тысяч человек.

Тест на коронавирус оказался положительным у около 2,5 тысяч москвичей. В столице наблюдается резкий спад заболеваемости. В Санкт-Петербурге аналогичная ситуация – там заразились около 2 тысяч горожан. Уровень коллективного иммунитета, согласно данным штаба по борьбе с ковидом, составляет чуть более 50%, однако медики по-прежнему настаивают, что он недостаточен. Федеральные и региональные власти призывают население активнее вакцинироваться, особенно на фоне новостей о появлении нового штамма ковида – «омикрон», который пока, по словам ученых, достаточно не изучен. В Роспотребнадзоре утверждают, что в России на данный момент не выявлено ни одного случая.

В центре им. Гамалеи говорят, что адаптация вакцины «Спутник V» под новый штамм в случае необходимости займет не более 10 дней.