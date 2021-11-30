Прогноз об окончании пандемии дать невозможно – вирусолог НИЦ имени Гамалеи Бутенко

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Бутенко.

«Это спрогнозировать нельзя. Потому что группа этих коронавирусов, которые, в частности, имеют отношение к пандемии – одна из их основных характеристик в том, что они обладают свойством быстрой мутации. Это их основной механизм эволюции, и он не контролируемый никем. Да, эти мутации выявляются, но остановить процесс появления новых невозможно», — пояснил эксперт.

Ранее Центр имени Гамалеи начал разработку модификации вакцины «Спутник» под штамм «омикрон». В институте считают, что существующие варианты препарата «Спутник» и «Спутник-лайт» нейтрализуют этот штамм, однако есть некоторая вероятность, что понадобится новая версия. Разработчик заверил, что она может быть готова к серийному производству через 45 дней.

«Центр имени Гамалеи уже начал работу по конструированию варианта, который будет эффективен против «омикрона» и параллельно против других вариантов. Так что в этом отношении можно с оптимизмом смотреть в будущее», — подчеркнул А.Бутенко.

Как отметил эксперт, пока не установлено, что «Спутник» неэффективен против нового штамма. «Доказано, что он эффективен против китайских вариантов, на которых основаны все существующие в мире вакцины: и наши, и зарубежные. Кроме того, он эффективен против «дельты». Может, не на 95%, как против китайских штаммов, но достаточно эффективен», — уточнил он.

А.Бутенко добавил, что настороженность мира по поводу «омикрона» совершенно обоснованная, потому что чего от него ожидать, неизвестно.