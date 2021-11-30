Коммунист Валерий Рашкин подал иск к Госдуме и главе комиссии по этике

Об этом сообщает агентство Интерфакс, ссылаясь на секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова. По его словам, это связано с тем, что адвокатов парламентария не допустили на заседание палаты.

На прошлой неделе Госдума дала согласие на снятие неприкосновенности с Рашкина, которого подозревают в незаконной охоте. Сегодня, кстати, стало известно, что депутат попал в больницу. Источники агентства Интерфакс не привели никаких подробностей.