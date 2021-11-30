В Австрии могут ввести крупные штрафы за отказ от вакцинации

Штраф в 3600 евро или четыре недели тюрьмы грозит тем, кто не хочет прививаться от ковида. В случае если житель Австрии несколько раз оставит без внимания уведомления властей он рискует обеднеть на сумму вдвое больше. Таким способом австрийские власти решили бороться с отказниками. Мера не затронет только тех, кому вакцинация противопоказана, а также беременных и подростков до 12 лет, пишет газета Kronen Zeitung. Проект закона разработало правительство, планируется, что нижняя палата парламента начнёт его обсуждать на следующей неделе. Штрафы могут начать взимать уже с февраля, когда в стране должна стартовать обязательная вакцинация. Меру власти объясняют тем, что в Австрии слишком много партий, движений и других противников вакцинации, которые подстрекают людей к отказу от прививок.

Локдаун, объявленный в стране в середине месяца, продлится до 12 декабря. Для тех, кто не прошёл вакцинацию, ограничения оставят в силе и после этого дня. Люди не смогут выходить из дома, кроме поездок на работу, учёбу, посещения магазинов, аптек и медицинских учреждений.

Закон о штрафах в случае, если его примут, будет действовать в Австрии в течение трёх лет.