Глава украинской компании «Нафтогаз» заявил о нежелании России продлевать контракт по транзиту газа

Юрий Витенко утверждает, что на данный момент нет ни официальных, ни неофициальных переговоров с Москвой по вопросу продления соглашения о транзите топлива после 2024 года. При этом Украина, Германия и США уже пришли к выводу, что для всех сторон выгодно продление документа.

По словам главы «Нафтогаза», если этого не произойдет, то трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток 2» усилят контроль России над поставками природного топлива в Европу, что сделает блок политически уязвимым. Кроме того, Витенко уверен, что после этого Москва будет произвольно увеличивать цены.

Несмотря на то, что нынешний контракт о транзите газа должен истечь только в 2024 году, Юрий Витенко уже в сентябре стал говорить о том, что «Нафтогаз» готов продлить соглашение о транзите российского газа, чтобы, как он выразился, получить гарантию того, что соглашение будет работать долгие годы.

В свою очередь глава российского «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что компания готова продолжить сотрудничество, но только в том случае если это будет экономически целесообразно.

Накануне в «Нафтогазе» заявили, что готовы оспорить в суде решение о сертификации газопровода «Северный поток 2», если компания усмотрит в нем нарушение европейского законодательства.