Спасатели сообщают об угрозе нового взрыва на шахте «Листвяжная»

Концентрация газа создает угрозу жизни членов поискового отряда, сообщают в военизированной горноспасательной части, сотрудники которой до сих пор находятся на месте взрыва. Одновременно там работают более 200 сотрудников экстренных служб, но после роста уровня окиси углерода их пришлось поднять на поверхность. Эвакуировать их решили только после того, как некоторые члены группы стали терять сознание из-за отравления.

В МЧС решение приостановить работы назвали правильным. В противном случае спасатели могли погибнуть. Сейчас определить точное местонахождение тел жертв трагедии невозможно из-за неработающего оборудования. Оно должно было показывать локацию, но по неизвестной причине этого не происходит.

В шахте до сих пор остается 38 тел горняков и спасателей. Штатные психологи МЧС провели более 800 сеансов экстренной помощи на шахте. Почти полсотни специалистов работает как на месте, так и дистанционно. Среди прочих им звонят и те, кто интересуется актуальной обстановкой под землей и переживает за близких.

После трагедии, унесшей жизни 51 человека, прошла уже почти неделя.