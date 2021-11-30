Погода в Москве становится опасной, – предупредил мэр Сергей Собянин

Он написал в соцсети ВКонтакте, что все городские службы работают в режиме повышенной готовности. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в интервью телеканалу НТВ, что будет очень сильный ветер, а к концу дня ожидаются заморозки.

Сильный ветер сорвал строительные леса на пересечении улиц Льва Толстого и Зубовской. Никто, к счастью, не пострадал. В городе также отмечены перебои в работе трамваев из-за упавших на контактную сеть деревьев.