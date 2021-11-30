Порядка 20% привитых купили сертификат о вакцинации – вирусолог НИЦ имени Гамалеи Бутенко

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Бутенко.

«В больницы попадают люди, которые не вакцинировались. В абсолютно преобладающем количестве случаев. И частично, в определенном проценте, заболевают люди, которые называют себя вакцинированными, а на самом деле имеют ложные справки. Некоторые специалисты считают, что среди общего числа привитых таких может быть 15-20%», — сказал он.