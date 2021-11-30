Девушка Хованского не собирается выходить за него замуж в СИЗО

Девушка блогера Юрия Хованского Мария Нелюбова не собирается выходить за него замуж в СИЗО «Кресты». Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Надеюсь, что не в СИЗО. Я считаю, что все закончится раньше, и такой необходимости не будет, потому что все-таки выходить замуж при таких обстоятельствах мне бы не хотелось», — сказала она.

Ранее арестованный по делу об оправдании терроризма Юрий Хованский написал открытое письмо. Блогер отмечает, что исполнил песню про теракт во время мюзикла «Норд-Ост» еще в 2012 году, и по закону у этого проступка истекли сроки давности. По словам арестованного, следствие завербовало подставных свидетелей, которые сказали, что Хованский исполнял песню в 2018 году.

Как пишет блогер, руководитель следственной группы по его делу, не уведомив адвокатов, пришел к нему в камеру изолятора и поставил три условия: дать показания, что он пел песню про «Норд-Ост» в 2018 году, отказаться от своих адвокатов и согласиться на их защитника.

Следователь пообещал, что если блогер выполнит эти условия, дело передадут в суд, где Хованский получит штраф и выйдет на свободу. Если же откажется — ему дадут реальный тюремный срок.

Хованский отказался выполнять условия, и тогда, по его словам, ему дали на раздумья два дня. Следователь пообещал, что в случае отказа и у блогера, и у его девушки Марии «будут проблемы». В письме Хованский попросил о помощи.