В России выявлено 32648 случаев коронавируса

Зафиксировано 1229 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 33442 человека.
2021-11-30T11:34:04+03:00
2021-11-30T12:12:32+03:00
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11:34, 30 ноября 2021
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