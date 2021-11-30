В Австрии отказ от обязательной вакцинации будет караться штрафом, превышающим 7 тысяч евро, – сообщает местная пресса. Согласно проекту, разработанному в правительстве, именно такую сумму будут вынуждены заплатить те, кто проигнорирует два уведомления властей о необходимости прививки. За отказ от уплаты штрафа будет грозить 4 месяца лишения свободы. Предполагается, что обязательная вакцинация от коронавируса в Австрии будет введена с февраля будущего года.
2021-11-30T11:32:39+03:00
2021-11-30T11:32:39+03:00
https://echo.msk.ru/news/2944140-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:32, 30 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Дмитрий Быков: Сегодня в России самые умные те, кто не совпадает с господствующим настроением В России личности в истории абсолютно ничтожна, потому что российская история — это заведенный циклический механизм. Играть здесь роль — это примерно что растапливать зимой полярные льды. Ничего вы не сделаете…