В Австрии отказ от обязательной вакцинации будет караться штрафом, превышающим 7 тысяч евро, – сообщает местная пресса. Согласно проекту, разработанному в правительстве, именно такую сумму будут вынуждены заплатить те, кто проигнорирует два уведомления властей о необходимости прививки. За отказ от уплаты штрафа будет грозить 4 месяца лишения свободы. Предполагается, что обязательная вакцинация от коронавируса в Австрии будет введена с февраля будущего года.