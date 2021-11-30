Дипломаты в ЮАР утверждают, что около 100 россиян забронировали места на вывозной рейс, который вылетает из Кейптауна 3-го декабря. Сейчас уточняется их список, – сообщили агентству ТАСС в генконсульстве России.

Массовый отъезд туристов из ЮАР начался 25-го ноября, после того, как правительство этой страны объявило о выявлении нового штамма коронавируса. Авиакомпании приостановили полеты в ЮАР. Россияне начали сообщать о нехватке билетов, а также об увеличении их стоимости.