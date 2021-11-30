МЧС объявил в Москве штормовое предупреждение

Сильный ветер уже успел сорвать строительные конструкции.

Порывы ветра в столице в течение дня могут достигнуть 25 м/с, сообщают в московском комплексе городского хозяйства. Экстренные службы призывают не выходить на улицу. Особую опасность представляют рекламные щиты, шаткие конструкции и деревья. Они могут упасть и на автомобили, поэтому парковать их советуют в безопасном месте. Сегодня утром ветер уже сорвал строительные леса на юго-западе Москвы. Пострадавших нет.

Синоптики обещают, что ближе к вечеру ситуация только ухудшится: температура воздуха понизится до минус 3-5 градусов, ожидается снег. Он сменит собой дождь, который льет в столице уже на протяжении нескольких часов. Сообщалось, что за ночь местами в городе выпало более четверти месячной нормы осадков. На улицах Москвы дежурят несколько сотен коммунальных бригад, отряды спасателей выставлены в парках и скверах.

Утром в Москве зарегистрировали рекорд температуры воздуха — плюс 7,5 градусов. Теплее было только в 1974 году.