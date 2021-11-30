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11:04, 30 ноября 2021

Карибское островное государство Барбадос окончательно освободилось от власти британской королевы

Национальным героем после этого признали уроженку острова певицу Рианну.

Барбадос отныне парламентская республика, её президентом стала Сандра Мэйсон, избранная законодателями на высший пост месяц назад. Главой карибского государства – бывшей британской колонии — королева Елизавета Вторая не будет. Именно она многие десятилетия оставалась руководителем Барбадоса, несмотря на то, что он обрёл независимость больше полувека назад. Таким образом, карибское государство, которое было колонией Великобритании с 1627 года, окончательно вышло из-под власти монархии. Елизавета Вторая в послании к новому главе страны пожелала всем жителям Барбадоса счастья, мира и процветания.

На церемонию вступления Мэйсон в должность президента приехал наследник британского престола принц Чарльз. Одним из первых решений властей Барбадоса стало присвоение статуса национального героя певице Рианне, родившейся на острове. Власти пожелали поп-звезде, которая приехала на церемонию, цитата «сиять как бриллиант». Состояние Рианны журнал Forbes оценивает больше чем в полтора миллиарда долларов, это делает её самой богатой женщиной-музыкантом в мире.

В мире после отказа Барбадоса от монархии остаётся 14 стран, которые признают британскую королеву главой государства. В их число входят Канада, Австралия, Новая Зеландия и Ямайка.


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