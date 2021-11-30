FT: Шотландия в следующем году начнет подготовку ко второму референдуму о независимости

Если премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уважает демократию, то он, как утверждает лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен, позволит народу решать, как ему жить дальше.

Напомним, в ходе плебисцита, состоявшегося в 2014-м году, около 55% жителей Шотландии высказались за сохранение союза между Эдинбургом и Лондоном.