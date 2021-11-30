Очередной вывозной рейс для беженцев из Белоруссии в Ирак сегодня оказался отменен

Самолет иракских авиалиний должен был вывезти из Минска в Ирбиль несколько десятков человек. В официальном telegram-канале минского аэропорта сегодня с утра появилось сообщение об отмене рейса, при этом причин сотрудники не называют. В социальной сети есть несколько постов о резком ухудшении погодных условий в районе белорусской столицы – объявлен оранжевый уровень опасности.

Вместе с тем, вывозной рейс 25 ноября не состоялся по причине отсутствия оплаты Евросоюзом топлива и работы служб аэропорта. Всего на прошлой неделе состоялось четыре вывозных рейса Iraqi Airways, которые доставили домой иракских граждан, ранее безуспешно пытавшихся попасть с территории Белоруссии в страны Евросоюза. В ноябре у границы с Польшей сформировалась группа нелегалов. Мигранты попытались штурмовать пропускные пункты, но их остановили польские силовики.

Всего в ноябре из Белоруссии в Ирак выполнено пять рейсов. Домой смогли попасть около 2 тысяч человек.