Пять человек пострадали из-за урагана в Крыму

Без света остаются около 12 тысяч местных жителей. Всего на полуострове произошло более 70 происшествий в 17 населённых пунктах. Повреждены десятки автомобилей. В Ялте затонуло моторное судно.
2021-11-30T11:02:28+03:00
2021-11-30T11:19:01+03:00
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11:02, 30 ноября 2021
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