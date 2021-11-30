Новый взрыв угрожает шахте Листвяжная в Кемеровской области

Временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян сообщил, что в некоторых точках шахты продолжается пожар. Под землей смогли обнаружить тела 20 погибших.

Напомним, в результате аварии, которая произошла на минувшей неделе, погиб 51 человек. около 100 пострадали.

Глава Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук считает, что предвидеть трагедию на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области было невозможно. Об этом он сказал в эфире «Эха».

По словам Ивана Мохначука, сейчас говорить о причинах взрыва пока рано, необходимо дождаться результатов расследования.