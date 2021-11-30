Девушка Хованского сообщила, что следователь пытается склонить ее к приватному разговору

Девушка блогера Юрия Хованского Мария Нелюбова сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что следователь по делу об оправдании терроризма пытается склонить ее к приватному разговору.

«Сомневаюсь, что следователь выпишет мне еще одно разрешение. Он вообще имеет право не давать мне свидание, я не являюсь Юре никем. В конечном итоге, он разрешил тогда свидание, но потребовал, чтобы за этим разрешением я приехала лично. То есть адвокату он разрешение не выписывал, хотя имел полное право. Он хотел видеть меня лично. Я тогда на встречу опоздала, и на нее пришел мой адвокат. Ему выписали разрешение, и следователь передал просьбу, что он хочет повторно меня допросить. То есть по каким-то причинам следователь хочет пообщаться со мной с глазу на глаз», — рассказала М.Нелюбова.

Она подчеркнула, что не поедет к нему одна «ни при каких обстоятельствах». «Естественно, я приеду с адвокатом. Это глупо – ехать к следователю одной, когда твоего молодого человека обвиняют. Я вообще ни на какие следственные мероприятия, куда меня вызывают, не хожу без адвоката. Как свидетель я абсолютно бесполезна, потому что ничего не знаю об этом деле. Адвокаты считают, что следователь хочет точно так же, как Юру, убедить меня, чтобы Юра дал ложные показания на самого себя в обмен на золотые горы. Возможно, он хочет меня запугать, чтобы я не придавала ничего медийной огласке. В этой личной встрече нет никакого смысла», — отметила М.Нелюбова.

Ранее Юрий Хованский, которого обвиняют в оправдании терроризма, написал письмо, где сообщил, что следствие предложило ему сделку. Блогер утверждает, что следователи пытаются заставить его оговорить себя, устранив главное противоречие в деле. Он уверяет, что в последний раз исполнил песню о «Норд-Осте» в 2012 году, когда статьи, по которой его обвиняют, еще не существовало. Обвинение же, ссылаясь на свидетелей, настаивает, что такой случай имел место в 2018 году.

Хованский заявил, что следователь предлагал ему подтвердить их слова, уверяя, что тогда приговор ограничится штрафом. Кроме того, от блогера требуют отказаться от адвокатов и принять помощь навязанных защитников.

Ранее Хованский заявлял, что считает исполненную песню аморальной и глупой, неоднократно извинялся и даже внес пожертвования в благотворительный фонд помощи жертвам терроризма.