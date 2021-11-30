Девушка Хованского сообщила, что он находится в подавленном и растерянном состоянии

Блогер Юрий Хованский, который обвиняется в оправдании терроризма, находится в подавленном и растерянном состоянии. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» его девушка Мария Нелюбова.

«Видела я его недели 1,5-2 назад. Это было свидание в СИЗО на 1 час. Юра действительно очень сильно изменился, стал очень серьезным и немного отчаявшимся. Человек в достаточно подавленном состоянии и плохо понимает, как реагировать на происходящее с ним, на визит следователя, на эту интересую сделку, на то, что все материалы, которые мы собираем, игнорируются самим следователем. Непонятно, что со всем этим делать», — отметила она.

По словам М.Нелюбовой, Хованский «целыми днями лежит на кровати, смотрит в потолок и ничего не хочет». «Он не ест и плохо спит. Он отрицает существование депрессии, но, наверное, это все-таки депрессия», — уточнила она.

М.Нелюбова добавила, что на условия содержания Хованский не жалуется. Он находится в камере с тремя людьми, которые постоянно меняются: кто-то уезжает, кого-то переводят под домашний арест, кто-то уже отсудился.

Ранее Хованский пожаловался на давление следствия. Он написал открытое письмо из СИЗО «Кресты», где находится с июня. В нем Хованский рассказал, что ему предлагали сделку со следствием, а в случае отказа пригрозили реальным сроком и «проблемами» у его близких. Хованский утверждает, что его пытаются заставить отказаться от адвоката и признать, что он пел песню про теракт на Дубровке в 2018 году, а не в 2012-м. От этого зависит, будет ли считаться истекшим срок давности его проступка.