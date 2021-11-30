Двое американских астронавтов выйдут в открытый космос

Они должны будут заменить на Международной космической станции вышедшую из строя антенну. Предположительно эти работы займут 6,5 часов. Астронавты будут перемещаться вдоль МКС с помощью робота.
2021-11-30T10:32:57+03:00
2021-11-30T10:32:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:32, 30 ноября 2021
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