«Иракские авиалинии» отменили запланированный на сегодня вывозной рейс для находящихся в Белоруссии мигрантов

Авиакомпания «Иракские авиалинии» отменила запланированный на сегодня вывозной рейс для находящихся в Белоруссии мигрантов, – сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу минского аэропорта. Вылет был намечен на середину дня. Причины отмены рейса не называются. Ирак уже вывез из Белоруссии около 2-х тысяч человек.