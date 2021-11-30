«Иракские авиалинии» отменили запланированный на сегодня вывозной рейс для находящихся в Белоруссии мигрантов

Авиакомпания «Иракские авиалинии» отменила запланированный на сегодня вывозной рейс для находящихся в Белоруссии мигрантов, – сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу минского аэропорта. Вылет был намечен на середину дня. Причины отмены рейса не называются. Ирак уже вывез из Белоруссии около 2-х тысяч человек.
2021-11-30T10:32:37+03:00
2021-11-30T10:32:37+03:00
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10:32, 30 ноября 2021
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