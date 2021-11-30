Украинская компания «Нафтогаз» обвиняет Россию в нежелании продлевать контракт по транзиту газа

Переговоры не ведутся, поэтому поставок после 2024-го года может и не быть, – заявил в интервью агентству Reuters глава компании Юрий Витренко.

Ранее в Кремле говорили, что Москва готова сохранить транзит через Украину, если будут выгодные коммерческие предложения.