МЧС уточняет, что ветер в Москве может усилиться до 25 метров в секунду

Мэрия призывает граждан по возможности воздержаться от пребывания на улице. Порывами ветра на пересечении улиц Льва Толстого и Зубовской рано утром были сорваны строительные леса. Никто не пострадал. Сегодня во второй половине дня ожидается также понижение температуры. Из-за этого на дорогах будет скользко.