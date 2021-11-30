МЧС уточняет, что ветер в Москве может усилиться до 25 метров в секунду

Мэрия призывает граждан по возможности воздержаться от пребывания на улице. Порывами ветра на пересечении улиц Льва Толстого и Зубовской рано утром были сорваны строительные леса. Никто не пострадал. Сегодня во второй половине дня ожидается также понижение температуры. Из-за этого на дорогах будет скользко.
2021-11-30T10:31:10+03:00
2021-11-30T10:31:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 30 ноября 2021
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