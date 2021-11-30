«Ростех» разрабатывает специальную программу, которая, как ожидается, будет предсказывать массовые беспорядки

Заработать она должна уже в 2022 году.

Программное обеспечение, по данным газеты «Коммерсант», должно будет собирать данные СМИ, социальных сетей, а также уличных камер. Если беспорядки уже начались, искусственный интеллект должен анализировать поведение толпы и рекомендовать силовикам порядок действий, подсчитывать количество участников, выявлять зачинщиков и направление движения толпы. Помогать в создании программы будет подведомственная «Ростеху» объединенная приборостроительная корпорация «Безопасный город».

В этой организации настаивают, что действующие в мире цифровые платформы уже отработали весь алгоритм подобной работы. Однако IT-специалисты в комментариях «Коммерсанту» объясняют, что на сегодняшний день просто нет технологий создания такой нейросети, а, главное непонятно, как будет проводится её тестирование. Эксперты поясняют, что это неминуемо вызовет необходимость собирать персональную информацию о каждом человеке.

МЧС, по данным «Коммерсанта», потратит около 100 миллиардов рублей для внедрения системы.