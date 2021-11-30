Пентагон вновь обвинил Россию в увеличении численности военных у границы с Украиной

Пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби сообщил, что Вашингтон в курсе передвижения российских войск. Военная активность России, как ожидается, будет одной из тем обсуждения на встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО. Она открывается сегодня в Риге.
2021-11-30T10:08:44+03:00
2021-11-30T10:16:02+03:00
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10:08, 30 ноября 2021
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