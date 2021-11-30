Пентагон вновь обвинил Россию в увеличении численности военных у границы с Украиной

Пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби сообщил, что Вашингтон в курсе передвижения российских войск. Военная активность России, как ожидается, будет одной из тем обсуждения на встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО. Она открывается сегодня в Риге.