Суд в США заблокировал требование Вашингтона об обязательной вакцинации медработников в 10 штатах

Федеральный судья Восточного округа штата Миссури Мэтью Шелп, назначенный экс-президентом США, республиканцем Дональдом Трампом, накануне встал на сторону истцов, которые пожаловались на незаконность постановления Белого дома. По их словам, решение об обязательной вакцинации приняло федеральное правительство, но американский Конгресс инициативу официально не одобрил. Они добавили, что требование Вашингтона побуждает медработников увольняться.

Такая ситуация может усугубить проблему с нехваткой врачей, особенно в сельской местности. Среди штатов, где действие так называемого вакцинного мандата приостановлено, оказались преимущественно республиканские. В начале месяца президент Соединенных Штатов Джо Байден обязал до 4 января привить от ковида работников здравоохранения и других американцев, застрахованных по программам Medicare и Medicaid. Под это требование попали более 100 млн человек. В случае отказа от вакцинации они были бы обязаны регулярно сдавать анализы.

В начале ноября суд в американском штате Новый Орлеан уже блокировал требование об обязательной вакцинации в крупных компаниях. Западные СМИ называют вчерашнее решение очередной неудачей администрации Джо Байдена в борьбе против ковида.